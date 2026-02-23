Haberler

Endonezya'daki dev çukurun genişliği 30 bin metrekareyi aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Açe eyaletinde oluşan devasa çukurun 30 bin metrekareden daha geniş alana yayıldığı ve derinliğinin 100 metreyi bulduğu bildirildi.

Endonezya'nın Açe eyaletinde oluşan devasa çukurun 30 bin metrekareden daha geniş alana yayıldığı ve derinliğinin 100 metreyi bulduğu bildirildi.

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN), eyaletin Orta Aceh bölgesindeki köyde geçen haftalarda meydana gelen dev çukur üzerinde inceleme yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, genişliği 30 bin metrekareyi aşan ve derinliği 100 metreye ulaşan çukurun heyelan sonucu oluştuğu belirtildi.

Bölgedeki küçük çukurun zamanla erozyon ve toprak kaymalarıyla genişleyip derinleşerek devasa büyüklüğe ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, sismik aktivitenin de sürece katkıda bulunduğu, özellikle 2013'te Orta Aceh'i vuran 6,2 büyüklüğündeki depremin, zemindeki dengesizliği artırarak toprak yapısını zayıflatmış olabileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf