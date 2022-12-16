Endonezya'daki Çin Büyükelçiliği, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu Boyunca Yaşayanlara Bağışta Bulundu

Endonezya'daki Çin Büyükelçiliği, Çarşamba günü Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu (HSR) boyunca uzanan bazı bölgelerdeki okullara ve camilere ürün ve malzeme bağışında bulundu.

Endonezya'daki Çin Büyükelçiliği, Çarşamba günü Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu (HSR) boyunca uzanan bazı bölgelerdeki okullara ve camilere ürün ve malzeme bağışında bulundu.

Çin'in Endonezya Büyükelçisi Lu Kang, çevrimiçi katıldığı bağış töreninde, Cakarta- Bandung HSR'nin Endonezya halkı için bir demiryolu olduğunu söyledi.

Lu, demiryolu boyunca yaşayan sakinlere projenin inşası sırasında verdikleri destek ve işbirlikleri için teşekkür etti.

Bağış törenine katılan okul ve cami temsilcileri de teşekkürlerini sundu.

SES (Endonezyaca): AHMAD CHAERİ, Okul müdürü

"Bağış ve bugünkü etkinlik için çok minnettarım. Çok yardımcı oldu. Bu, Cakarta'ya olan seyahat süremizi 3-4 saatten bir saatin altına indirebilir. HSR'nin Endonezya'daki inşası sırasında verdiğiniz tüm destek için teşekkür ederim. Bu ekonomimizin gelişimini hızlandıracak."

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında bir dönüm noktası projesi olan yüksek hızlı demiryolu, Endonezya'nın başkenti Cakarta ile dördüncü büyük şehri Bandung'u birbirine bağlıyor.

Çin teknolojisi ile inşa edilen demiryolu, trenlerin saatte 350 kilometre hız yapabilecekleri şekilde tasarlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bandung'dan bildiriyor. (XHTV)