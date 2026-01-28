Haberler

Endonezya'daki toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan 32 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şiddetli yağışların yol açtığı heyelandan sonra 34 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan 32 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Batı Bandung bölgesinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması yerleşim alanlarında yıkıma yol açtı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), kayıp 32 kişiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Şimdiye kadar enkazdan 48 ceset torbası çıkarıldığını belirten ekipler, bir cesede ait parçaların birden fazla torbada olabileceğini, bu nedenle ölü sayısının kimlik tespit çalışmalarının ardından netleşeceğini belirtti.

Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e çıkmıştı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sürerken meydana gelen ikinci toprak kayması nedeniyle çalışmalara ara vermişti.

Heyelanın meydana geldiği bölgelerden yaklaşık 230 kişi geçici barınaklara tahliye edilmişti.

Yetkililer, 30'dan fazla evin hasar gördüğünü, bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını bildirmişti.

