Endonezya'da Sel ve Heyelanlarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 174'e Yükseldi

Endonezya'da Sel ve Heyelanlarda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 174'e Yükseldi
Güncelleme:
Endonezya'nın Açe, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra eyaletlerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda can kaybı 174'e ulaştı. Yaralı sayısı 12, kayıp kişi sayısı ise 79 olarak bildirildi. Ulaşımda yaşanan sıkıntılar kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

CAKARTA, 29 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Açe, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra eyaletlerini vuran sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi, 12 kişi yaralandı, 79 kişidense haber alınamıyor.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı Başkanı Suharyanto cuma günü düzenlediği basın toplantısında, en ağır kaybın yaşandığı Kuzey Sumatra'da 116 kişinin hayatını kaybettiğini ve 42 kişiye ulaşılamadığını söyledi.

Hasarlı yollar ve devam eden heyelanlar nedeniyle bazı afet bölgelerine ulaşılamaması, kurtarma çalışmalarını yavaşlatıyor.

Suharyanto, "Ulaşılamayan heyelan bölgelerinde daha fazla afetzede olması muhtemel" dedi.

Açe eyaletinde 35 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı ve 25 kişiye ulaşılamıyor. Batı Sumatra'da da 23 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı ve 12 kişiden haber alınamıyor.

Sel ve heyelanlar nedeniyle, birden fazla bölgede yollar ve köprüler hasar görürken, yaklaşık 3.900 aile geçici barınaklara yerleştirildi.

Ajans, risk önleme amacıyla yağmur bulutlarını yüksek riskli bölgelerden uzaklaştırmak üzere etkilenen üç eyalette eşzamanlı Hava Değişikliği Operasyonları başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
