Endonezya'da şeker fabrikasında yangında 3 kişi öldü, 30'dan fazla kişiye ulaşılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Endonezya'nın Banten eyaletindeki şeker fabrikasında cumartesi gecesi yangın çıktı. Kurtarma ekiplerinin pazar günkü açıklamasına göre yangında en az 3 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişiye ulaşılamıyor.
CAKARTA, 22 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletindeki bir şeker fabrikasında cumartesi gecesi yangın çıktı. Kurtarma ekipleri pazar günü yaptığı açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'dan fazla kişiye ulaşılamadığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua