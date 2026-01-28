Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde Yaşanan Heyelanda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48'e Yükseldi

CAKARTA, 28 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde bulunan Cisarua bölgesine bağlı Pasirlangu köyünde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Yetkililer, ölenlerden 30 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Yerel medyada salı günü yer alan haberlere göre Batı Cava polis yetkilileri, kalan 18 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişiler listesinin güncellenmeye devam ettiğini açıkladı. Çalışmalar, otopsi ve ölüm öncesi bilgilerin veri karşılaştırılması yoluyla yürütülüyor.

Arama çalışmalarını hızlandırmak için, özellikle ulaşılması zor ve ağır ekipman gerektiren bölgelerde, heyelan enkazı altında kalan afetzedelerin tespitine yardımcı olacak arama ve kurtarma köpekleri de görevlendirildi.

Bandung Kenti Kadınların Güçlendirilmesi ve Çocuk Koruma Ofisi, toprak kaymasından etkilenen çocuklara travma sonrası destek hizmetleri sunuyor. Yardım kapsamında tahliye merkezlerinde psikolojik destek sağlanırken, çocukların ruh sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitici oyuncaklar, ilaçlar ve giysiler dağıtıldı.