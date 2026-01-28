Haberler

Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde Yaşanan Heyelanda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48'e Yükseldi

Endonezya'nın Batı Cava Eyaletinde Yaşanan Heyelanda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 48'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Pasirlangu köyünde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 48 olmuş, 30 kişinin kimliği tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları devam etmekte ve çocuklara travma sonrası destek hizmetleri sağlanmaktadır.

CAKARTA, 28 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde bulunan Cisarua bölgesine bağlı Pasirlangu köyünde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Yetkililer, ölenlerden 30 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Yerel medyada salı günü yer alan haberlere göre Batı Cava polis yetkilileri, kalan 18 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişiler listesinin güncellenmeye devam ettiğini açıkladı. Çalışmalar, otopsi ve ölüm öncesi bilgilerin veri karşılaştırılması yoluyla yürütülüyor.

Arama çalışmalarını hızlandırmak için, özellikle ulaşılması zor ve ağır ekipman gerektiren bölgelerde, heyelan enkazı altında kalan afetzedelerin tespitine yardımcı olacak arama ve kurtarma köpekleri de görevlendirildi.

Bandung Kenti Kadınların Güçlendirilmesi ve Çocuk Koruma Ofisi, toprak kaymasından etkilenen çocuklara travma sonrası destek hizmetleri sunuyor. Yardım kapsamında tahliye merkezlerinde psikolojik destek sağlanırken, çocukların ruh sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitici oyuncaklar, ilaçlar ve giysiler dağıtıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı

Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Fenerbahçe'de büyük ters köşe! 'Golcü gelecek' derken yıldız isim gidiyor

F.Bahçe'de büyük ters köşe! "Golcü gelecek" derken yıldız isim gidiyor