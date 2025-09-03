Haberler

Endonezya'da Düşen Helikopterin Enkazına Ulaşıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kalimantan eyaletinden havalanan helikopterin düştüğü bölge tespit edildi. 8 kişiyi taşıyan helikopterin enkazı bulundu ancak 7 kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden havalandıktan 8 dakika sonra iletişimin kesildiği helikopterin enkazına Borneo Adası'nda ulaşıldı.

Yetkililer, Kotabaru bölgesindeki havalimanından kalkan, mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopterin düştüğü bölgenin tespit edildiğini bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerince, Borneo'da düşen helikopterin enkazının yaklaşık 100 metre yakınında bir cesedin bulunduğu, diğer 7 kişinin akıbetinin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Operasyon Direktörü Yudhi Bramantyo, helikopterin yanmış olduğunu, içindeki kurbanların sayısını teyit etmek için sökülmesinin gerekeceğini belirtti.

Direktör Yudhi Bramantyo, kötüleşen hava koşulları ve karanlık sebebiyle helikopterdekilerin kesin sayısının henüz teyit edilemediğini bildirdi.

Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya kentine gitmek üzere 1 Eylül'de havalanan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle iletişimi kaybetmişti.

Helikopterdeki 8 kişi arasında birer ABD, Brezilya ve Hindistan vatandaşı bulunuyordu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.