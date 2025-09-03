Endonezya'da Düşen Helikopterin Enkazına Ulaşıldı

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinden havalandıktan 8 dakika sonra iletişimin kesildiği helikopterin enkazına Borneo Adası'nda ulaşıldı.

Yetkililer, Kotabaru bölgesindeki havalimanından kalkan, mürettebat dahil 8 kişiyi taşıyan helikopterin düştüğü bölgenin tespit edildiğini bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerince, Borneo'da düşen helikopterin enkazının yaklaşık 100 metre yakınında bir cesedin bulunduğu, diğer 7 kişinin akıbetinin ise henüz bilinmediği kaydedildi.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Operasyon Direktörü Yudhi Bramantyo, helikopterin yanmış olduğunu, içindeki kurbanların sayısını teyit etmek için sökülmesinin gerekeceğini belirtti.

Direktör Yudhi Bramantyo, kötüleşen hava koşulları ve karanlık sebebiyle helikopterdekilerin kesin sayısının henüz teyit edilemediğini bildirdi.

Orta Kalimantan eyaletindeki Palangkaraya kentine gitmek üzere 1 Eylül'de havalanan helikopter, kalkıştan 8 dakika sonra hava kontrol merkeziyle iletişimi kaybetmişti.

Helikopterdeki 8 kişi arasında birer ABD, Brezilya ve Hindistan vatandaşı bulunuyordu.