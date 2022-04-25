Endonezya'da bayram hazırlıkları - Haberler

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Endonezya'da bayram hazırlıkları

AA - Surya Fachrizal Aprianus - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Alışveriş merkezi Markette alışveriş yapanlar Muji Yati ile röportaj Bayramlık gıda alışverişi yapanlar Endonezya'nın Bogor kentinde yaklaşan bayram nedeniyle market ve çarşılarda hareketlilik yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Alışveriş merkezi

Markette alışveriş yapanlar

Muji Yati ile röportaj

Bayramlık gıda alışverişi yapanlar

Endonezya'nın Bogor kentinde yaklaşan bayram nedeniyle market ve çarşılarda hareketlilik yaşandı.

AA / Surya Fachrizal Aprianus - Güncel

alışveriş, Endonezya, Market, Bayram, Güncel, Haberler

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