Endonezya'da bayram hazırlıkları
AA - Surya Fachrizal Aprianus - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Alışveriş merkezi Markette alışveriş yapanlar Muji Yati ile röportaj Bayramlık gıda alışverişi yapanlar Endonezya'nın Bogor kentinde yaklaşan bayram nedeniyle market ve çarşılarda hareketlilik yaşandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Alışveriş merkezi
Markette alışveriş yapanlar
Muji Yati ile röportaj
Bayramlık gıda alışverişi yapanlar
Endonezya'nın Bogor kentinde yaklaşan bayram nedeniyle market ve çarşılarda hareketlilik yaşandı.
AA / Surya Fachrizal Aprianus - Güncel