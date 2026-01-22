Endonezya'da bulunan 67 bin yıllık el izinin "dünyanın en eski kaya sanatı örneği" olabileceği belirtildi

Endonezya'da mağara duvarına çizilen ve en az 67 bin 800 yıl öncesine ait olduğunu düşünülen el izinin, "dünyada bilinen en eski kaya sanatı örneği" olabileceği bildirildi.

Endonezyalı bilim insanları ile Avustralyalı ve uluslararası araştırmacıların ortaklaşa yürüttüğü arkeolojik çalışmada, Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan bir kireçtaşı mağarasında şablon tekniğiyle yapılmış el kalıbı keşfedildi.

Kızıl pigment veren aşıboyası kullanılarak yapılan el siluetinin, daha sonraki dönemlere ait hayvan ve diğer figürlerin arasında kalması nedeniyle bugüne kadar fark edilmediği belirtildi.

En az 67 bin 800 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bu kalıbın, "dünyanın bilinen en eski kaya sanatı örneği olabileceği" tespit edildi.

Başka bir motifin altında kalan ve silikleşen el izinin, yerli Avustralyalıların ataları tarafından duvara resmedildiği düşünülüyor.

Kaya sanatı, insanlığın hayal gücünü kullanarak soyut ve sembolik biçimde düşünmeye başlamasının önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Araştırmanın bulguları, "Nature" dergisinde yayımlandı.