Haberler

Endonezya açıklarında yolcu feribotunun alev alması sonucu 5 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya açıklarında seyir halindeki bir yolcu feribotunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi kayboldu.

Endonezya açıklarında seyir halindeki bir yolcu feribotunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi kayboldu.

Yetkililer, Doğu Cava'nın Surabaya kentinden Güney Sulawesi bölgesindeki Makassar kentine giden yolcu feribotunda yangın çıktığını açıkladı.

Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 271 kişiyi taşıyan feribottaki 225 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin kayıp 41 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, feribotun üst kısımlarından dumanlar yükseldiği ve alevlerin geminin farklı bölümlerine yayıldığı görüldü.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Pazarda 'seçmece' tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı

Bu görüntüler semt pazarından: Seçmece yapan kadının kafasını kırdı
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber

Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber