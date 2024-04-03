Emrah Kozay, Çukurova Belediye Başkanı olarak göreve başladı

CHP'den Çukurova Belediye Başkanı seçilen Emrah Kozay, görevine başladı.

Kozay, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.

Programın ardından belediye binasına geçen Kozay, görevine başladı.

Burada konuşan Kozay, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

Kozay'a, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin ve Orhan Sümer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.