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Emniyet teşkilatına yönelik sözler sarf eden kişi gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada emniyet teşkilatına yönelik ifadeleri nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' ve 'devlet kurumlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlattığı A.Ç.'nin gözaltına alındığını duyurdu. Şüpheli yarın adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında emniyet teşkilatına yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan A.Ç. gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, bir kişinin emniyet teşkilatına yönelik olarak kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemlerin başlatıldığı ve gözaltı talimatı verildiği aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, devletin kurum ve organlarını aşağılayan eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

Hakkında soruşturma başlatılan şüpheli A.Ç. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
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