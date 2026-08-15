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Ceyhan'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Ceyhan'da zincirleme kaza: 2 yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde TAG Otoyolu'nda emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan başka bir TIR çarptı. Kazada iki TIR şoförü sıkışarak yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Arıza nedeniyle duran TIR'ın şoförünün hayati tehlikesi bulunuyor.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan başka bir TIR'ın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi Dokuztekne mevkisinde geldi. Çekicisi arızalanan 33 AUE 660 plakalı TIR, kimliği henüz belirlenemeyen şoförü tarafından emniyet şeridinde durduruldu. Aynı istikamette ilerleyen ve şoförünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LA 555 plakalı TIR, emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarptı. Kazada, iki TIR şoförü araçlarında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'larda sıkışan şoförler, itfaiye erlerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan, TIR'ı arızalanıp emniyet şeridinde duran şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenidi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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