Mersin'de emniyet şeridini kullanan sürücüye 25 bin lira ceza kesildi

Mersin'de emniyet şeridini ihlal ettiği belirlenen otomobil sürücüsüne 25 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformlarında bir otomobilin Erdemli ilçesi Çamlık mevkisinde emniyet şeridini ihlal ederek ilerlediğini gösteren görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, araç sürücüsünün M.A. olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 25 bin lira ceza kesildi.