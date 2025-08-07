Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Ziyaret

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e ziyarette bulundu.

Ziyarette, Başkan Güneş, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili Yılmaz'a bilgi verdi.

Güneş ve Yılmaz, ilçede iki kurumun birlikte yapabileceği çalışmalara ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Yılmaz'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Atilla Ünal - Güncel
