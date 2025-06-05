Emniyet Müdürü Dinç, Kurban Bayramı Öncesi Trafik Önlemlerini Hatırlattı
Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı öncesi Keçiören'de trafik denetimlerini ve güvenliği artırmak için sürücülere şeker ikram etti ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kurban Bayramı öncesi Keçiören'deki polis uygulama noktasında görevli polislerle ve vatandaşlarla bir araya geldi, sürücülere şeker ikram edip trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Dinç, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Keçiören ilçesinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret etti.
Denetim noktasındaki görevli polislerle bayramlaşarak çalışmalarında kolaylıklar dileyen Dinç, uygulamada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet edip şeker ikram etti.
Dinç, emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda sürücüleri uyardı.
Uygulama noktasının ardından Keçiören'deki Ihlamur Vadisi Parkı'na geçerek vatandaşlarla sohbet eden Dinç, parkta karşılaştığı vatandaşların bayramını kutladı, taleplerini dinledi.
Öte yandan, denetimlerin bayram tatili süresince çeşitli noktalarda süreceği öğrenildi.