Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş 23. kez kan bağışında bulundu

Güncelleme:
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2013 yılında başladığı kan bağışı kampanyasına 23. kez katılarak, halkı kan bağışında bulunmaya teşvik etti. 'Bir can, bir fidan' mottosuyla yaptığı bağışta, kan vermenin vicdan borcu olduğuna dikkat çekti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 2013 yılında görev yaptığı Adana'da başladığı kan bağışı kampanyasına 23. kez katıldı.

Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan bağışı kampanyalarına destek vermeyi sürdüren Aktaş, "Bir can, bir fidan" mottosuyla Manisa'da kan bağışında bulundu.

Kan bağışı yolculuğuna 2013-2014 yıllarında Adana Emniyet Müdür Yardımcılığı görevi sırasında başlayan Aktaş, bu alışkanlığını görev yaptığı Adana, Giresun ve Zonguldak'ın ardından Manisa'da da sürdürdü.

Aktaş, kan bağışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kan vermenin sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda bir vicdan borcu olduğunu vurguladı.

Aktaş, "Emniyet teşkilatı olarak halkımızın can ve mal güvenliğini korurken, diğer yandan ihtiyaç duyulan her kanın bir hayat kurtarabileceği bilinciyle hareket ediyoruz. Adana'da başladığımız bu yolculuğa bugün Manisa'da 23. bağışımızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Düzenli bağışları nedeniyle daha önce Türk Kızılayı tarafından Bronz Madalya ile ödüllendirildiğini ifade eden Aktaş, bağış sayısını artırarak gümüş ve altın madalya seviyelerine ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Aktaş, tüm duyarlı vatandaşları kan stoklarının sürdürülebilirliği için bağış yapmaya davet etti.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
