Emniyet Genel Müdürü Fidan'dan şehit polis Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyareti

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit polis Türkoğlu'nun ailesi ve yakınlarını ziyaret eden Fidan, başsağlığı dileklerini ileterek, şehidin mukaddes emaneti olan ailesinin her daim yanında olduklarını vurguladı.

Paylaşımda, "Bu vesileyle, vatanımız ve milletimiz uğruna canlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi ise şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA