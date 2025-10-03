Haberler

Emniyet Atamaları Sisteminde Değişiklik

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle atamalarda Görev Puanı Sistemi'ne geçildiğini açıkladı. Ayrıca, 2025 yılına kadar standart kadro çalışmasının tamamlanacağı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet atamaları sisteminde değişiklik yapıldığını açıkladı. Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayak üstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçilmiştir. Emniyet Teşkilatı'nda birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve ikinci şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır.

2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda iki kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz!"

Kaynak: ANKA / Güncel
