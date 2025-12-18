Bosna Hersek'teki insani kuruluş EMMAUS'tan 'Türkiye'deki Suriyeli çocuklara yardım' projesi

Bosna Hersek'te uzun yıllardır faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu, Türkiye'de kalan Suriyeli çocuklara yardım ulaştırılması amacıyla proje başlattı.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Yerinden Edilmiş Kişiler ve Göçmenler Bakanlığının desteği, Zambak Boşnak Kadınlar Derneğinin işbirliğinde başlatılan proje kapsamında Ankara'da program düzenlendi.

FBIH Yerinden Edilmiş Kişiler ve Göçmenler Bakan Yardımcısı Nisvet Mujanovic, burada yaptığı konuşmada, EMMAUS'un gerçekleştirdiği faaliyetlerin Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahipleri için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bakanlığın EMMAUS ile 50'den fazla proje yürüttüğünü aktaran Mujanovic, işbirliğini sürdürmek istediklerini belirtti.

EMMAUS Koordinatörü Elmedin Skrebo da Bosna Hersek'teki farklı bakanlıklarla da işbirliği içinde olduklarına işaret ederek, "Önceliğimiz, Türkiye'de kalan Suriyeli yetim çocuklara yardım edebilmek. Bu projede Ankara'dan Zambak Boşnak Kadınları Derneği ile çalışmaya karar verdik." dedi.

Çocuklara yardımları Hatay'da kendilerinin ulaştıracaklarını söyleyen Skrebo, Türkiye'den çok fazla kurum ve kuruluşla işbirliği yaptıklarını aktardı.

Zambak Boşnak Kadınlar Derneği Başkanı Dzenita Özgüner de kadınların, travma ve sosyal ekonomik zorluklar yaşayan çocuklara yardım noktasında önemli rol oynayabileceğine işaret ederek, "Proje kapsamında 55 çocuğa yardım edeceğiz. Bununla hem onların bugününe hem de geleceğine katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.