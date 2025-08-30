Emirdağ'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

N.Ç. (55) idaresindeki 06 BHT 725 plakalı otomobil, ilçenin Gömü beldesi mevkisinde M.A. (47) yönetimindeki 06 HB 9458 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Gazze oturumunda Müsavat Dervişoğlu'ndan MHP'lileri kızdıran sözler

MHP sıralarına dönüp söyledi! TBMM'de tansiyonu yükselten cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket

Harbiye konserinde Yıldız Tilbe'den beklenmedik hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.