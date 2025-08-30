Emirdağ'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
N.Ç. (55) idaresindeki 06 BHT 725 plakalı otomobil, ilçenin Gömü beldesi mevkisinde M.A. (47) yönetimindeki 06 HB 9458 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel