Emirdağ'da Park Halindeki Süt Tankerine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde arızadan dolayı yol kenarına park etmiş süt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan süt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

S.İ'nin (42) kullandığı 42 SU 554 plakalı tankeri, ilçe çıkışındaki Sağlamlar Yediemin Deposu önüne geldiği sırada arızadan dolayı yol kenarına park etti.

Bu sırada arkadan gelen M.A.K. (34) yönetimindeki 17 AHC 863 plakalı otomobil, tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü M.A.K. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin, park halindeki tankere arkadan çarpması görülüyor.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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