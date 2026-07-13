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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

F.S.S. (34) idaresindeki 26 TZ 939 plakalı hafif ticari araç, Tez köyü kavşağında Z.S'nin (23) kullandığı 34 GDP 456 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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