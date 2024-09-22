Emir Can İğrek Tekirdağ'da Konser Verdi

"Nalan", "Beyoğlu" ve "Ali Cabbar" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan müzisyen Emir Can İğrek, Tekirdağ'da sahne aldı.

Süleymanpaşa Belediyesince sahil dolgu alanında düzenlenen konserde Emir Can İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşlar, zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda sanatçıya çiçek verdi.

Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verecek Emir Can İğrek'in konseri sağanak nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.