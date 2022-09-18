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Eminönü'nde ilginç anlar! Bir poşet dolusu parayı havaya saçtı

Güncel Haberler

Fatih'te bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eminönü Meydan'da cuma öğle saatlerinde bir kişi, meydana gelerek poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu.

TOPLAYIP YİNE SAÇTILAR

Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı. Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eminönü 3. Sayfa Güncel Haberler

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