Emine Şenyaşar Meclis'te Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı
Eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruması tarafından saldırıya uğrayan Emine Şenyaşar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adalet nöbetinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
(TBMM)- Meclis'in muhalefet bahçesindeki turnikelerden ana binaya girişi engellenen Emine Şenyaşar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısında eşi ve iki oğlu öldürülen, bir oğlu da tutuklanan Emine Şenyaşar'ın oğlu DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlattığı adalet nöbetinin 29. gününe girdi.