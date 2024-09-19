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Emine Şenyaşar Meclis'te Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı

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Eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruması tarafından saldırıya uğrayan Emine Şenyaşar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adalet nöbetinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

(TBMM)- Meclis'in muhalefet bahçesindeki turnikelerden ana binaya girişi engellenen Emine Şenyaşar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısında eşi ve iki oğlu öldürülen, bir oğlu da tutuklanan Emine Şenyaşar'ın oğlu DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlattığı adalet nöbetinin 29. gününe girdi.

DEM Parti grubunun bulunduğu ana binaya girişi engellenen Şenyaşar, turnikelerin dibinde oturmaya devam etti. Şenyaşar, bu sırada aniden fenalaştı. Meclis içindeki sağlık birimine haber verilmesi üzerine ambulans geldi ve sağlık çalışanları, Şenyaşar'a müdahalede bulundu. Şenyaşar, daha sonra ambulansla Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, annesinin sinir krizi geçirdiğini, tansiyonu düştüğünü ve kalp sorunu yaşadığını bilgisini paylaştı.

Emine Şenyaşar Meclis'te Fenalaştı, Hastaneye Kaldırıldı
Kaynak: ANKA / Güncel

İbrahim Halil Yıldız Milletvekili Politika Sağlık Güncel

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