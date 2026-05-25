Haberler

Emine Erdoğan'dan ilk Milli Aile Haftası mesajı

Emine Erdoğan'dan ilk Milli Aile Haftası mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez kutlanan Milli Aile Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, aile kurumunun önemine vurgu yaparak, sevgi, anlayış ve dayanışmanın hakim olduğu yuvaların çoğalması temennisinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu sene ilk kez kutladığımız, aile kurumunun önemini hatırlatan Milli Aile Haftası'nı tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sene ilk kez kutladığımız, aile kurumunun önemini hatırlatan Milli Aile Haftası'nı tebrik ediyorum. Her yuva, toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanaktır. Ülkelerin geleceği; sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir. Dilerim ki sevgi, anlayış ve dayanışmanın hakim olduğu yuvalar çoğalsın; ülkemiz, birbirine omuz veren güçlü ailelerle huzurunu ve dirliğini daima muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Canın sağolsun Zeynep! Bu kez olmadı

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden avukatı duyurdu! Bazı CHP'li vekillere ihraç geliyor

Evinde ziyaret eden avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu harekete geçiyor
İstanbul'da bayram tatili öncesi trafik yoğunluğu azaldı

9 günlük bayram tatili başladı! İstanbul'da yollar boş kaldı
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı