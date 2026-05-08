Haberler

Emine Erdoğan'dan vatandaşlara Sıfır Atık Festivali'ne katılım çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşları Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali'ne davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşları Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali'ne davet etti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali'nin güçlü bir farkındalık hareketi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"'Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm' temasıyla hayat bulan festival, geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum."

Sıfır Atık Festivali'nin Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği bilgisine yer verilen paylaşımda, festival kapsamında hazırlanan bir video da yer aldı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Hürmüz'de gerilim arttı, Trump'tan açık tehdit var: Ateşkes olmazsa...

Saldırılar sonrası gerilim artıyor! Savaş boyunca bunu ilk kez söyledi
Piyasalar diken üstünde! Petrol 200 doları görebilir

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse felaket olur
Shakira bombayı patlattı! İşte Dünya Kupası'nın şarkısı

12 yıllık hasret bitti, yine dünya onu konuşacak

Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

Marketi dağıtan saldırgan kadın tanıdık çıktı
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'nun Putin'in yanındaki hareketi dikkat çekti

Putin'in önünde dikkat çeken hareket
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın

Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Panik yapmayın
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu

Ünlü çift aşk dolu danslarıyla romantizmin dibine vurdu