Emine Erdoğan, Mazlumlara Ses Olmaya Davet Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı "TRT World Citizen Awards" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TRT'nin World Citizen Ödül Töreni'nde hikayelerine tanıklık ettiğimiz kıymetli isimler gibi mazlumlara ses olmaya, yanlışları düzeltmeye, empatiyle hareket etmeye, zalimin karşısında yürekten duvarlar örmeye devam edelim. Unutmayalım ki her insan kendi hikayesinin kahramanıdır ve kahramanlar arkalarında güzel izler bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ödül töreninden görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
