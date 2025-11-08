Emine Erdoğan'dan Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın yalnızca ölçülen bir kavram değil, medeniyetimizin estetik anlayışıyla yoğrulmuş bir değer olduğunu hatırlatan Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat Müzesi'nin düşünceye, sanata ve tarihe ilham olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, açılış programına ilişkin bir videoya da yer verdi.