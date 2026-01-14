Emine Erdoğan'dan "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na ilişkin video paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"na ilişkin video paylaştı.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumunun, nice yeni fikirlere ve gelişmelere ilham olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımdaki videoda, "Tıp ve Kültür-Sanat Sempozyumu"ndan görüntüler yer aldı.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel