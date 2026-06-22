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Emine Erdoğan'dan Taksim'deki Sıfır Atık Sergisine Destek

Emine Erdoğan'dan Taksim'deki Sıfır Atık Sergisine Destek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Serginin, kaynakların değerini hatırlattığını belirten Emine Erdoğan, tüm İstanbulluları sergiyi deneyimlemeye davet etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Taksim Meydanı'nda ziyarete açılan 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık' sergisinin, Taksim Meydanı'nda ziyarete açıldığını ifade ederek, "Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın iş birliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiyi, tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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