Emine Erdoğan'dan 'Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ne ilişkin paylaşım

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da açılışına katıldığı 'Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde büyüyen her çocuğumuzun, sevgiyle kuşatılmış bir geleceğe güvenle yürümesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin desteğiyle yapımı tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılış programından görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
