Emine Erdoğan'dan 'Miraç Gecesi' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'Miraç Gecesi' mesajı
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Miraç Gecesi vesilesiyle, birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesini, gönüllerimizin manevi huzurla dolmasını temenni ediyorum. Bu kutlu gece, rahmeti ve bereketiyle milletimize ve tüm insanlığa barış, afiyet ve esenlik getirsin. Gecemiz mübarek olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
