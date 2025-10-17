Emine Erdoğan, İranlı Yetkili ile Sıfır Atık Forumu Çerçevesinde Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shina Ansari ile Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında bir araya geldi. Görüşmeyi paylaşan Emine Erdoğan, bu buluşmanın kendisine mutluluk verdiğini belirtti.
Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu'muz vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya gelmekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel