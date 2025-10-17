Emine Erdoğan, İranlı Yetkili ile Sıfır Atık Forumu Çerçevesinde Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu'muz vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya gelmekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.