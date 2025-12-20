Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşım

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen ve kendisinin de konuşma yaptığı Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, "İyileşme yolunda emek veren her bireyin, kendi değerini yeniden keşfettiği, hayatın sunduğu güzelliklere yeniden tutunduğu bir yolculuk temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, zirveye ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
