Haberler

Emine Erdoğan, Kadın Kolları Çalıştayı'na Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, kendisinin de katılımıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı"na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın düzenlediği 'Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fedakarlığıyla, azmiyle ve vakur duruşuyla mücadeleden vazgeçmeyen kadınlarımızın emeği, bu büyük yürüyüşün en sağlam dayanağıdır. Gayretimizin artarak sürmesini, attığımız her adımın hayra, huzura ve güçlü yarınlara kapı aralamasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan, paylaşımında programdan fotoğraflara da yer verdi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Verdiği kararla tarihi proje resmen sonlandırıldı
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

Arda'yı bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
Ünlü oyuncu Metin Keçeci icra kıskacında

Ünlü oyuncu 16 ay kira ödeyemedi! İcra memurları kapısına dayandı
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, köyünde sevinçle karşılandı

İşte Türkiye'nin konuştuğu yeni bakanın doğduğu köy
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası