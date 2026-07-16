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Emine Erdoğan: Milletin iradesi yenilmez

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, milletin iradesinin dalgalanan bayrak gibi özgür ve yenilmez olduğunu, hiçbir gücün bu azmi ve kararlılığı gölgeleyemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, milletin iradesinin dalgalanan bayrak gibi özgür ve yenilmez olduğunu, hiçbir gücün bu azmi ve kararlılığı gölgeleyemeyeceğini belirtti.

Emine Erdoğan, dün Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programına ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Programdan görüntülere de yer verilen paylaşımda Emine Erdoğan, "Milletimizin iradesi, dalgalanan bayrağımız gibi özgür ve yenilmezdir; hiçbir güç bu azmi ve kararlılığı gölgeleyemeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir
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