Emine Erdoğan ve Jeffrey Sachs'tan Gazze Üzerine Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile bir araya geldi.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından basına kapalı yapılan görüşmede Sachs, Gazze barışında Türkiye'nin desteği, katkısı ve liderliği için teşekkür etti.

Gazze konusunda yapılabileceklerin ele alındığı görüşmede, Sachs, bundan sonraki adımın Filistin'in BM'de tanınması olması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Maarif Vakfı ile Jeffrey Sachs'ın başkanı olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı arasında küresel eğitim konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de görüşmede hazır bulundu.