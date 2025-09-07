Haberler

Emine Erdoğan'dan Eğitim Yılı Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve öğretmenler için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrenciler ve öğretmenler için hayırlı olmasını diledi.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2025-2026 eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın okul heyecanını yürekten paylaşıyor, başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında kalem ve kitap emojilerine yer verdi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
Microsoft: Kızıldeniz'de uluslararası denizaltı kabloları kesildi

Denizdeki internet kabloları kesildi, kriz her an büyüyebilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.