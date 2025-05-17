Emet'te Yaya Kazası: 59 Yaşındaki Bekir Gül Hayatını Kaybetti

Emet'te Yaya Kazası: 59 Yaşındaki Bekir Gül Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gül, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yusuf Kavgacı idaresindeki 43 NL 888 plakalı otomobil, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Gül'e (59) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Gül, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

Kaynak: AA / Yasin Tunçer - Güncel
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