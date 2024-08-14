Emet'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ercan KOLKU/EMET(Kütahya)-KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.

Emet ilçesi malı damlar mevkisindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşlet Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ardıç ve meşe ağaçların bulunduğu ormandaki yangın, söndürme helikopterinin de desteği ile erken müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangından yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.