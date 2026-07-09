Emep Genel Başkanı Aslan'dan Afp Türkiye Grevine Destek

(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, AFP Türkiye bürosunda grevlerini sürdüren gazetecileri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Aslan, düşük ücret dayatmasına karşı grevde olan gazetecilerin haklı taleplerini desteklediklerini belirterek, "Grevdeki basın emekçilerinin haklı talebini ve insanca yaşam mücadelesini destekliyoruz" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFP Türkiye bürosunda çalışan gazetecilerin grevinin dördüncü gününde destek ziyareti yaptıklarını duyurdu.

Grevdeki gazetecilerle talepleri ile NATO Zirvesi başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Aslan, AFP Türkiye bürosunda çalışan gazetecilerin yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştırıldığını ifade etti.

Aynı kurum bünyesinde diğer ülkelerde görev yapan gazetecilere kıyasla Türkiye'deki çalışanların ücretlerinin yarısından daha az olduğunu savunan Aslan, yüksek enflasyon karşısında ücretlerin her geçen gün eridiğini, gazetecilerin düşük zam dayatmasını kabul etmediğini ve insanca yaşamaya yetecek ücret talep ettiğini kaydetti.

Aslan, paylaşımında "Grevdeki basın emekçilerinin haklı talebini ve insanca yaşam mücadelesini destekliyoruz. Birliklerini korudukları sürece grevdeki gazeteciler tüm engelleri aşacak ve taleplerini kazanacaklardır. Biz de bu mücadelede onların yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA