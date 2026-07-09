Haberler

Emep Genel Başkanı Aslan'dan Afp Türkiye Grevine Destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, AFP Türkiye bürosunda düşük ücret dayatmasına karşı grev yapan gazetecileri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, AFP Türkiye bürosunda grevlerini sürdüren gazetecileri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi. Aslan, düşük ücret dayatmasına karşı grevde olan gazetecilerin haklı taleplerini desteklediklerini belirterek, "Grevdeki basın emekçilerinin haklı talebini ve insanca yaşam mücadelesini destekliyoruz" dedi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFP Türkiye bürosunda çalışan gazetecilerin grevinin dördüncü gününde destek ziyareti yaptıklarını duyurdu.

Grevdeki gazetecilerle talepleri ile NATO Zirvesi başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Aslan, AFP Türkiye bürosunda çalışan gazetecilerin yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştırıldığını ifade etti.

Aynı kurum bünyesinde diğer ülkelerde görev yapan gazetecilere kıyasla Türkiye'deki çalışanların ücretlerinin yarısından daha az olduğunu savunan Aslan, yüksek enflasyon karşısında ücretlerin her geçen gün eridiğini, gazetecilerin düşük zam dayatmasını kabul etmediğini ve insanca yaşamaya yetecek ücret talep ettiğini kaydetti.

Aslan, paylaşımında "Grevdeki basın emekçilerinin haklı talebini ve insanca yaşam mücadelesini destekliyoruz. Birliklerini korudukları sürece grevdeki gazeteciler tüm engelleri aşacak ve taleplerini kazanacaklardır. Biz de bu mücadelede onların yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler

Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Gizli karargah ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp çöpe attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu

Eşi çöp sanıp attı: O, 15 ton atığın arasında aradı!
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın efsanesini savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur

Galatasaraylı efsaneyi savundu: Futbol konuşacak 3 kişiden biri odur
Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! 'Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum'

Ailesini katleden sanığın savunması çileden çıkardı
İran'dan NATO Ankara Zirvesi Bildirisi'ne tepki

İran'dan Türkiye'nin de imzaladığı bildiriye sert tepki
Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı

Jennifer Lopez, transparan elbisesiyle tüm bakışları üzerine topladı
Çin'de ayakkabı fabrikasında facia: 28 kişi yanarak can verdi

Ülkenin yaşadığı en büyük felaket! Yüzlerce işçi cehennemi yaşadı

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor memurluktan ihraç edildi

TSK'yla ilgili vahim iddialar yalan çıktı! Doktor için gereken yapıldı