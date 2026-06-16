Emep'li Karaca, Üniversite Öğrencisi Meliha Keskin Cinayetini TBMM Gündemine Taşıdı

(ANKARA) - EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Erciyes Üniversitesi öğrencisi Meliha Keskin'in üniversite kampüsünde öldürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Karaca, kampüs güvenliği, öğrenci talepleri, rektörlüğün sorumluluğu ve öğrenci kulüplerine yönelik baskı iddialarının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Karaca, Erciyes Üniversitesi Türk Halk Bilimi öğrencisi Meliha Keskin'in 23 Ekim 2025 tarihinde Edebiyat Fakültesi kantininde oturduğu sırada, 5 yıl önce boşandığı eski eşi Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Cinayetin ardından görülen davada Ferhat Karakaya'nın 30 Nisan'da Kayseri Adliyesi'nde görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığını belirten Karaca, öğrencilerin yürüttüğü hukuk mücadelesinin sonuç verdiğini ifade etti.

"ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNE KARŞILIK VERİLİP VERİLMEDİĞİ BELİRSİZ"

Cinayetin üniversite kampüsünde gerçekleştiğine dikkati çeken Karaca, bu nedenle doğrudan sorumluluk alması gereken Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun'un sessizliğini koruduğunu belirtti. Öğrencilerin rektörlük önünde nöbet tuttuklarını ve Rektör Fatih Altun'un sorumluluk alarak istifa etmesi ve güvenli kampüs taleplerini dile getirdiklerini hatırlatan Karaca, bu taleplerin karşılık bulup bulmadığının ise belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

"KULÜPLERİN BASKI ALTINDA TUTULDUĞU İDDİA EDİLİYOR"

Karaca, Meliha Keskin cinayetinin ardından gerçekleştirilen eylemlere destek verdikleri gerekçesiyle bazı öğrenci kulüplerinin baskı altında tutulduğu ve üniversite imkanlarından yoksun bırakılarak cezalandırılmaya çalışıldığı yönündeki iddiaları da gündeme taşıdı.

Karaca, Bakan Tekin'e yönelttiği sorularda, öğrencilerin üniversitenin işleyişine ilişkin söz söyleyebileceği öğrenci temsil mekanizmalarının oluşturulup oluşturulmadığını, daha önce gündeme getirilen kampüs güvenliği çalışmalarının hangi aşamada olduğunu ve öğrencilerin bu çalışmaların hayata geçirilmediği yönündeki değerlendirmelerine ilişkin açıklama istedi.

Karaca ayrıca kampüslerde kadınların bir araya gelebileceği ve dayanışmasını güçlendirebileceği "Cinsel Tacizi Önleme Birimi" benzeri mekanizmaların neden oluşturulmadığını sordu.

REKTÖRÜN SORUMLULUĞUNU DA GÜNDEME GETİRDİ

Önergede, kampüs içerisinde gerçekleşen cinayet sonrasında herhangi bir kamu görevlisi hakkında idari işlem yapılıp yapılmadığı da soruldu. Karaca, Meliha Keskin davasının duruşmalarına katılmadığı ve öğrencilerin gerçekleştirmek istediği anmayı engellemeye çalıştığı ileri sürülen Rektör Fatih Altun'un nasıl bir sorumluluk üstlendiğinin açıklanmasını istedi.

Karaca ayrıca Erciyes Üniversitesi'nde bütün bölümlerde cinsiyet eşitsizliğine ilişkin eğitim verilmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığını ve Meliha Keskin cinayeti sonrasında bazı kulüplerin baskı altında tutulduğu yönündeki iddiaların doğru olup olmadığını da Bakan Tekin'e sordu.

Kaynak: ANKA