Emek Partisi'nden Dem Parti'ye Ziyaret

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki parti heyeti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni ( Dem Parti ) ziyaret etti.

EMEP Genel Başkanı Aslan, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan ve EMEP MDK üyesi Şükran Doğan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncay Bakırhan'ı, DEM Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Yaklaşan 1 Mayıs öncesinde gerçekleşen ziyarette, ara seçim, sürece ilişkin gelişmeler, iktidarın operasyonları, cezaevlerindeki tutukluların durumu, yoksulluğa karşı mücadele başlıkları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA