Emep Genel Başkanı Aslan'dan Küresel Sumud Filosu'na Müdahale Tepkisi: "Abd ve İsrail ile Bütün İlişkiler Kesilmelidir"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye ilişkin, "Bu perva tanımayan haydutluk, İran'a yönelik gerçekleştirdikleri saldırganlığın yanlarına kar kalmış oluşundan aldıkları cesaretin sonucudur. İsrail saldırganlığı önlenmelidir. Bunun yolu, siyonizm ile birlikte baş destekçisi, para, lojistik ve moral kaynağı Amerikan emperyalizmiyle her türlü iş birliğine son vermenin ötesinde dünya halklarına yönelik yağma ve zorbalıklarına son vermektir. ABD ve İsrail ile bütün ilişkiler kesilmelidir" açıklamasını yaptı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleyi eleştirerek, İsrail'e karşı uluslararası tepki çağrısında bulundu. Aslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Otuzdan fazla ülkeden yaklaşık 350 kişinin elliyi aşkın tekneyle Gazze'ye özellikle ilaç ve gıda maddeleri götürme girişimi yine İsrail siyonizminin saldırısına uğradı. İsrail, donanmasına ait gemilerle baskın düzenlediği filodan 30 tekneyle Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka hiçbir amacı olmayan 175 yardımseveri darbederek ve nefes almamacasına bir konteynere doluşturarak gözaltına aldı. İki yardımseveri 'teröre destek' vermelerinden 'şüphe duyulduğu' gerekçesiyle İsrail'e götüren siyonist saldırgan diğer gözaltına alınanları Yunanistan ile koordine halinde serbest bıraktı."

"Yanlarına kar kalmış oluşundan aldıkları cesaret"

İsrail geçen yıl ekim ayında yine benzer şekilde bir filoya saldırarak yardımseverleri gözaltına alıp İsrail'e götürmüştü. Bu son İsrail saldırganlığının özelliği, Sumud'a yönelik saldırının İsrail karasularına yaklaşık 1000 kilometre mesafede gerçekleştirilmesidir. Siyonist haydut hiçbir uluslararası hukuk kuralına aldırmadan Sumud Filosu'na neredeyse Yunanistan karasularında saldırmıştır. Bu perva tanımayan haydutluk, şüphesiz Amerikan emperyalizmiyle el ele İran'a yönelik gerçekleştirdikleri saldırı ve bu saldırganlığın bugüne kadar yanlarına kar kalmış oluşundan aldıkları cesaretin bir sonucudur.

ABD ki, siyonist ortağının barışçıl bir yardım filosuna saldırmasını bile onaylayıp yardımseverleri 'Hamas yanlısı' olarak suçlamaktan kaçınmamaktadır. Yardım girişimini Trump'ın barış planını 'zayıflatmayı amaçlayan temelsiz ve verimsiz bir girişim' olarak niteleyen ABD üstelik müttefiklerinden filoya katılan gemilere liman erişimi, demirleme ve yakıt ikmali sağlamamalarını ve gerektiğinde ek 'güvenlik önlemleri' almalarını isteyebilmiştir. Türkiye dahil olmak üzere emperyalizmin bölgesel i şbirlikçilerinin 'müteahhit' rolü ile yer aldığı Trump'ın barış masasında, Filistinlilerin yaşadıkları Gazze şeridinden sürülerek, on binlerce Filistinlinin kanının aktığı bu topraklar üzerinde turizm-eğlence sektörü kurulmak istenmektedir.

"ABD ve İsrail ile bütün ilişkiler kesilmelidir"

Egemen bir ülke olan İran'a savaş bile ilan etmeden saldıranların bir yardım filosuna saldırmadaki pervasızlığı tabii ki anlaşılır ancak kabul edilemez bir şeydir. İsrail haydutluğunu tırmandırmakta ve hiç kimseye hesap vermek zorunda olmadığını düşünmektedir. Türkiye bu haydutluğu 'korsanlık eylemi' diyerek geçiştirirken, siyonist saldırganlıkla arka planda ticari ilişkilerini sürdürmektedir. Saray rejiminin açıklamalarının aksine daha geçtiğimiz günlerde dahi kargo ve yük gemilerinin İsrail-Türkiye limanları arasında yük taşıdığı ortaya çıkmıştır.

AB'nin İsrail'le ortaklık anlaşmasını derhal askıya almasını isteyen İspanya dışında İngiltere gibi ülkeler sessizliğe gömülürken; İtalya, Dışişleri Sözcüsü'nün ağzından AB İsrail'in 'hukuka aykırı olarak davranmakta olduğunu' söylemekle, Yunanistan ise kendini temize çıkarmaya çalışmakla yetinmiştir. Bu tepkisizlik de İsrail'in bir diğer cesaret kaynağıdır. İsrail saldırganlığı önlenmelidir. Bunun yolu, siyonizm ile birlikte baş destekçisi, para, lojistik ve moral kaynağı Amerikan emperyalizmiyle her türlü iş birliğine son vermenin ötesinde dünya halklarına yönelik yağma ve zorbalıklarına son vermektir. ABD ve İsrail ile bütün ilişkiler kesilmelidir."

Kaynak: ANKA