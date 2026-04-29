Emep Genel Başkanı Aslan: "1 Mayıs'ta Sömürüye, Savaşa ve Eşitsizliğe Karşı Ülkenin Dört Bir Yanında Alanlarda Olacağız"

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "1 Mayıs 1977 Taksim Katliamı'nda yitirdiğimiz işçi kardeşlerimizi anmak için yan yanayız. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, katillerin ve bu düzenin peşini bırakmayacağız. 1 Mayıs'ta sömürüye, savaşa ve eşitsizliğe karşı ülkenin dört bir yanında alanlarda olacağız" dedi.

Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs 1977 katliamının üzerinden 49 yıl geçti. 1 Mayıs 1977 Taksim Katliamı'nda yitirdiğimiz işçi kardeşlerimizi anmak için yan yanayız. O gün işçileri hedef alan karanlık güçler bugün de işçilere açlık, yoksulluk ve güvencesizlik dayatıyor; fabrikalarda, madenlerde iş cinayetleri sürüyor. Hak arayan işçilerin mücadelesi bastırılmak isteniyor."

Sendikacılar, gazeteciler ve doğası için direnenler susturulmaya çalışılıyor, tutuklanıyor. Asla geri adım atmayacağız, baskı varsa direniş de var. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, katillerin ve bu düzenin peşini bırakmayacağız. 1 Mayıs'ta sömürüye, savaşa ve eşitsizliğe karşı ülkenin dört bir yanında alanlarda olacağız. Yaşasın 1 Mayıs!"

Kaynak: ANKA