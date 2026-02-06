Haberler

Seyit Aslan: "Gözaltına Alınanlar ve Tutuklanan Esp Üyeleri ve Yöneticileri Derhal Serbest Bırakılsın"

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyelerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Aralarında ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin de bulunduğu 105 kişi gözaltına alındı ve 47'si tutuklandı.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, gözaltına alınan ve tutuklanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyelerine ilişkin, "Gözaltına alınanlar ve tutuklanan ESP üyeleri ve yöneticileri derhal serbest bırakılsın" çağrısında bulundu.

Aslan, ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin de aralarında bulunduğu 105 parti üyesi ve yöneticisinin gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aslan, paylaşımında şunları kaydetti:

" ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni'nin de aralarında bulunduğu 105 parti üyesi ve yöneticisi gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgulamalar sonucunda Murat Çepni dahil 47 ESP üyesi ve yöneticisi tutuklandı. Yapılan baskıları, gözaltıları ve tutuklamaları bir kez daha kınıyoruz. Saray rejimi siyasetçiyi, gazeteciyi, kültür insanını, kadını, genci tutuklayarak iktidarını sürdürmek istiyor. 'Ya bendensin ya da düşman' anlayışının sonuçları, daha fazla baskı ve şiddet politikaları olarak ortaya çıkıyor. Gözaltına alınanlar ve tutuklanan ESP üyeleri ve yöneticileri derhal serbest bırakılsın."

