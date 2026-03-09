Haberler

Depremde ölen yakınları için emekli maaşını dağıttı

Hatay'ın Antakya ilçesinde emekli Tacettin Dağ, depremde hayatını kaybeden yakınlarının anısına ihtiyaç sahiplerine para yardımında bulundu.

HATAY'ın Antakya ilçesinde Tacettin Dağ (67), depremde ölen yakınlarının hayrına emekli maaşını mahallede dağıttı.

Odabaşı Mahallesi'nde oturan emekli Tacettin Dağ, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yakınları adına hayır yapmak ve ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla mahalle sakinlerine sık sık nakit yardımı yaptı. Son olarak emekli maaşını çeken Dağ, sokakta bir sandalyeye oturarak ihtiyaç sahiplerine para dağıttı. Depremde ailesinden birçok kişiyi kaybettiğini belirten Dağ, "Depremde ölen yakınlarımız için sürekli yardım yapıyorum. Dua etsinler yeter" dedi.

