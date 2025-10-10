Haberler

Emekli Subaya Gizli Bilgi İfşası Nedeniyle 6 Yıl Hapis Cezası

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusundan emekli yarbay David Slater, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gizli bilgileri bir arkadaşlık sitesinde paylaştığı gerekçesiyle 70 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD ordusundan emekli bir subaya, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili gizli bilgileri bir arkadaşlık sitesinde paylaştığı gerekçesiyle 6 yıl hapis verildi.???????

Nebraska eyaletindeki Lincoln ABD Bölge Mahkemesi, 64 yaşındaki David Slater'i gizli bilgileri ifşa ettiği için 70 ay hapse çarptırdı.

Yarbay rütbesiyle 2020'de ordudan emekli olan Slater, Ağustos 2021'den Nisan 2022'e kadar Nebraska'daki Offutt Hava Kuvvetleri Üssü'nde çok gizli bilgilere erişebildiği bir görevde bulundu.

Bu sürede Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili çok gizli olarak sınıflandırılan toplantılara katılan Slater, öğrendiği bilgileri yabancı bir arkadaşlık sitesinde Ukrayna'da yaşayan bir kadın olduğunu iddia eden kişiye gönderdi.

Mahkeme belgelerinde, gizli bilgilerin paylaşıldığı kişinin kimliğine ilişkin detay verilmedi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı! Başsavcılık izin istedi
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Tanımak neredeyse imkansız! 32 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.