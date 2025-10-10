Emekli Subaya Gizli Bilgi İfşası Nedeniyle 6 Yıl Hapis Cezası

ABD ordusundan emekli bir subaya, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili gizli bilgileri bir arkadaşlık sitesinde paylaştığı gerekçesiyle 6 yıl hapis verildi.???????

Nebraska eyaletindeki Lincoln ABD Bölge Mahkemesi, 64 yaşındaki David Slater'i gizli bilgileri ifşa ettiği için 70 ay hapse çarptırdı.

Yarbay rütbesiyle 2020'de ordudan emekli olan Slater, Ağustos 2021'den Nisan 2022'e kadar Nebraska'daki Offutt Hava Kuvvetleri Üssü'nde çok gizli bilgilere erişebildiği bir görevde bulundu.

Bu sürede Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili çok gizli olarak sınıflandırılan toplantılara katılan Slater, öğrendiği bilgileri yabancı bir arkadaşlık sitesinde Ukrayna'da yaşayan bir kadın olduğunu iddia eden kişiye gönderdi.

Mahkeme belgelerinde, gizli bilgilerin paylaşıldığı kişinin kimliğine ilişkin detay verilmedi.